Virtus Francavilla, Taurino: "Contro il Messina sarà dura, dobbiamo giocare con rabbia

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è pronta a rientrare in campo, ad un mese di distanza dalla vittoria sul Catanzaro. Domenica 23 gennaio alla Nuovarredo Arena, ore 17:30, ci sarà il duello col Messina, dove l'obiettivo dei biancazzurri sarà quello di infilare la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche. A presentare la gara è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sull'avversario: "Ci aspetta una partita dura, troveremo un Messina battagliero che avrà sicuramente tanta voglia. Loro hanno chiuso il cammino prima della sosta con dei buoni risultati, noi dovremo ripartire da zero senza guardare la classifica, mettendoci la stessa rabbia mostrata finora. Bisognerà avere l'atteggiamento giusto in campo".

Sullo stato di forma della squadra: "I rientranti stanno bene, assime allo staff stiamo lavorando nei dettagli per fare le scelte al caso nostro, in vista della gara di domani. La sosta è stata lunga e non prevista, abbiamo avuto qualche problema come tutte le squadre. Faremo delle attente valutazioni dal punto di vista fisico, dipenderà molto dai calciatori che avremo a disposizione. Qualche incognita c'è, inutile negarlo".

Sul girone di ritorno che verrà: "Molte squadre che avevano già delle rose importanti hanno cercato di ampliare ancora la rosa, noi sul campo cercheremo di fare battaglia con tutti, come sempre. La nostra scelta è stata quella di continuare con questo gruppo, dove si è creato un bello spirito e tutti sono pronti. Siamo conviti che questa compattezza sia una ricchezza che vada al di là della qualità del singolo giocatore. Gli equilibri nello spogliatoio sono abbastanza precari, tutto è soggetto a variazioni, quello che dobbiamo fare è essere lucidi e attenti".

Sui singoli: "Patierno è abbastanza sereno, ha la maturità giusta per gestire il rientro in campo. Ha molta voglia di essere protagonista, ci darà una mano. Prezioso contro la Juve Stabia aveva avuto un piccolo problema che poi si è protratto, non era al 100%. Lui è uno di quei calciatori che può dare ancora tanto. Ekuban? Io ci ho visto sempre la voglia di migliorare, non è stato facile per noi rinunciare a lui. Ci ha chiesto di dover giocare di più e abbiamo cercato di assecondarlo, sono convinto che sia un ragazzo con cui costruire un percorso".