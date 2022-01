Virtus Francavilla, ecco come finì l'ultimo confronto in casa contro il Messina

Serie C Girone C

Sarà il Messina l'avversario della Virtus Francavilla alla ripresa del campionato: il campionato di Serie C ripartirà nel weekend del 22 e 23 gennaio, coi biancazzurri che saranno impegnati nel duello contro la formazione siciliana domenica alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio ore 17:30). In totale la Virtus Francavilla ha affrontato il Messina per tre volte, disputando solo una partita in terra pugliese.

Nel debutto in Serie C, avvenuto nell'annata 2016/2017, i biancazzurri riuscirono ad imporsi per 3-1 nella ventiduesima giornata di campionato. Era il 21 gennaio 2017: i padroni di casa si portarono in avanti grazie alla rete di Vittorio Triarico al 5', a cui rispose il sigillo di Luigi Palumbo (13'). La ripresa fu di marca Virtus, abile a mettere la freccia del sorpasso al 49', quando Andrea Pastore firmò il 2-1 prima della rete finale ad opera di Giovanni Abate (82').