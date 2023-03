Una bella Virtus Francavilla fa suo il derby contro il Monopoli: vittoria per 2-0 alla Nuovarredo Arena

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. La Virtus Francavilla ha messo in scena una bella prestazione e si è lasciata alle spalle la sconfitta nel derby con il Taranto battendo per 2-0 il Monopoli, in una gara di autorità giocata fin dai primi minuti, senza rischiare quasi mai sulle sortite dei biancoverdi. Grazie a questo successo la Virtus Francavilla ha agganciato proprio il Monopoli a quota 45 punti, balzando al settimo posto in classifica.

Virtus Francavilla-Monopoli, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Romagnoli; Solcia, Minelli, Caporale; Cisco, Macca, Risolo, Pierno; Murilo, Patierno, Maiorino. All.Calabro.

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Mulè, De Santis, Bizzotto; Viteritti, Hamlili, Vassallo, Bussaglia, Radicchio; Manzari, Starita. All. Ferrari.

Il primo tempo

Novità tattica tra gli ospiti, che sono scesi in campo con un modulo quasi a specchio, il 3-5-2. Padroni di casa subito aggressivi nell'andare a a pressare l'avversario in avanti: sugli sviluppi di un corner, il pallon è finito tra i piedi di Patierno che lasciato partire un tiro respinto però dalla difesa. La Virtus ha impedito al Monopoli di palleggiare con continuità lottando sulle seconde palle e tenendo alto il ritmo di gioco. Al 10' i biancazzurri sono andati per due volte vicinissimi al vantaggio dopo un'azione insistente: prima Patierno da posizione defilata ha mancato di poco il bersaglio, successivamente Murilo ha colpito la traversa con un piattone di prima; il Monopoli ha trovato inizialmente difficoltà ad uscire, venendo salvato da Vettorel su una punizione defilata. In particolare i biancoverdi hanno avuto problemi sulla fascia sinistra, con le sovrapposizioni tra Macca e Cisco (molto largo sulla propria corsia) che trovavano il varco giusto. Il buon avvio della Virtus è stato premiato al 15', quando Maiorino ha pennellato un cross al bacio per il terzo tempo di Solcia direttamente su calcio d'angolo. Nuovarredo Arena in estasi per il secondo gol stagionale del difensore classe 2001. Il Monopoli ha cercato di reagire ma gli uomini di Calabro sono stati abili nel coprire le linee di passaggio e a trovare buone verticalizzazioni: su due situazioni simili Maiorino ha confermato il proprio stato di forma impegnando due volte Vettorel. Nella parte finale di frazione la squadra della Città degli Imperiali ha controllato la gara, complice un Monopoli incapace di reagire: e così al 39' è arrivato il raddoppio al termine di una triangolazione tra Maiorino e Patierno conclusa con il colpo da biliardo nel cuore dell'area a firma del centravanti classe 1991,tornato al gol dopo sei gare.

Virtus Francavilla-Monopoli, il secondo tempo

La ripresa è iniziata sulla scia del primo tempo, la Virtus ha proseguito la sua gara d'intensità e veemenza puntando sugli intercetti: dopo aver recuperato un pallone Murilo ha provato a concludere, tuttavia il pallone è stato facile preda di Vettorel. Dal canto suo il Monopoli si è affidato a Manzari, che si è defilato più volte sulla destra per favorire gli inserimenti in area dei compagni di squadra. Alcuni errori nella gestione del possesso da parte della Virtus Francavilla hanno rallentato un po' l'andamento della gara, riaccesasi al 60' quando una transizione veloce ha portato Cisco a servire Patierno in area: la punta ha colpito di prima, costringendo Vettorel ad un autentico miracolo per evitare il tris. La squadra di Ferrari ha risentito anche di una certa fatica fisica, le soluzioni verticali non hanno pagato di fronte ad una difesa biancazzurra attenta ad intervenire coi tempi giusti. Nelle battute finali il Monopoli ha sfiorato il gol del 2-1 con il colpo di testa ribattuto dalla difesa di casa di Starita, l'occasione più grossa prodotta dagli ospiti che non sono riusciti a pungere nemmeno a seguito del passaggio al 3-4-3 varato dall'ingresso di Fella per Vassallo. Ultimi minuti di formale amministrazione per la Virtus Francavilla, poi la festa assieme ai tifosi per un successo voluto e meritato.