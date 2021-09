Virtus Francavilla-Monopoli: i biancazzurri calano il tris e tornano a vincere

Quinta giornata del campionato di Serie C, girone C: i biancazzurri vincono 3-1 grazie alla doppietta di Maiorino su rigore e al sigillo di Enyan. Starita a segno per gli ospiti

La Virtus Francavilla cala il tris e torna a vincere, dopo il ko contro il Messina dello scorso turno. E lo fa convincendo, tenendo per gran parte della contesa il pallino del gioco tra le mani: il Monopoli, che finora non aveva perso, esce dalla Nuovarredo Arena sconfitto per 3-1, al termine di una gara carica di agonismo.

L'inizio della gara è ad alta intensità, entrambe le formazioni hanno approcciato la gara con aggressività. I padroni di casa hanno cercato di far girare di più il pallone, grazie al tandem 'doppio play' formato da Franco e Prezioso, che ha contribuito alla creazione delle linee di passaggio. Gli uomini di Colombo invece si sono preoccupati di pressare il portatore di palla per recuperare la sfera e partire subito in contropiede. Il primo tentativo della gara è ad opera della Virtus Francavilla, con Maiorino che calcia fuori alla destra di Loria una punizione. La gara cambia al 23' quando Prezioso inventa una palla filtrante per Ventola, che viene atterrato in area da Bizzotto: è rigore, Maiorino trasforma con freddezza. L'attaccante dei biancazzurri è scatenato, e prende il palo con una sassata da fuori dopo una transizione avviata da Franco. Il Monopoli cerca di replicare alzando il ritmo del possesso palla, ma senza trovare varchi giusti per colpire, almeno fino al 41': Grandolfo raccoglie una carambola in piena area di rigore e manda di poco alto il suo tentativo.

La ripresa inizia con lo stesso piglio della prima frazione, la Virtus Francavilla amministra cercando di mantenere il predominio territoriale. Maiorino serve Ventola su un contropiede pericoloso, Bizzotto anticipa tempestivamente. Il Monopoli allora porta più uomini a ridosso della trequarti avversari e trova il pareggio su un corner: Starita si fa trovare al posto giusto al momento giusto a depositare un tap-in di testa. L'intensità piano piano si abbassa e gli ospiti vanno vicini al vantaggio con il tiro da fuori di Langella; tuttavia Enyan si inserisca in area e viene atterrato, l'arbitro concede così un altro penalty che anche stavolta Maiorino realizza. Il classe 1989 tocca così quota 3 reti in campionato. Il Monopoli aumenta ancora l'aggressività del pressing, ma la Virtus Francavilla resiste mettendoci tutta la propria fisicità nei contrasti e sui traversoni. A chiudere la pratica ci pensa Enyan, abile a battere Nobile da pochi passi, su un'azione nata da un recupero di Ingrosso.

Virtus Francavilla-Monopoli, il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso (dal 79' Ingrosso), Franco, Carella, Enyan (dal 92' Toscano); Maiorino (dal 92' Puntoriere), Ventola (dal 79' Perez). A disp: Milli,Delvino,Gianfreda, Feltrin, Mastropietro, Magnavita, Ekuban, Dacosta.. All.Taurino.

MONOPOLI (3-5-2):Loria; Arena, Bizzotto (dall'83' D'Agostino), Mercadante;Novella, Piccinni (dal 65' Langella), Hamlili (dal 65' Morrone), Bussaglia (dal 65' Vassallo), Guiebre; Starita, Grandolfo (dal 79' Nocciolini). A disp: Guido, Campisi, De Santis, Romano, Tazzer,Nina, Milani. All.Colombo.

ARBITRO: Gualtieri di Asti

MARCATORI: Maiorino (VF) su rigore al 23', Starita (M) al 60', Maiorino (VF) su rigore al 70', Enyan (VF) all'87'

NOTE: Ammoniti Hamlili (M), Bizzotto (M), Piccinni (M), Arena (M)