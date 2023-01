Virtus Francavilla-Monterosi, Calabro: "Bisogna giocare con aggressività, i dettagli fanno la differenza"

Serie C Girone C

Esame Monterosi per la Virtus Francavilla. Dopo la sconfitta esterna contro la Gelbison, i biancazzurri saranno impegnati in un match che è da considerarsi come uno scontro diretto per la salvezza. Domenica 29 gennaio dunque, alla Nuovarredo Arena (ore 17:30) sarà fondamentale tornare alla vittoria in modo da dare una scossa alla classifica e affrontare con più tranquillità la prossima settimana, dove sono fissate le gare contro Fidelis Andria e Giugliano. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Sicuramente bisognerà essere dinamici e aggressivi. La palla deve essere mossa velocemente per sfruttare gli spazi che si andrebbero a creare. Il Monterosi si è rinforzato sul mercato, il fatto che loro abbiano meno punti di noi fa capire come sia strano questo campionato. Sappiamo che questa partita sarà difficile, abbiamo rispetto per gli ospiti".

Sulle scelte di formazione: "Sono aperti diversi ballottaggi, ho le idee abbastanza chiare. Cardoselli? Da interno riesce a dare disponibilità e a sacrificarsi, rispecchia un po' le caratteristiche di Maiorino".

Sulle prospettive della squadra: "Noi possiamo arrivare tra le prime dieci, così come tra le ultime cinque. Dobbiamo dare continuità in casa e dare una svolta in trasferta. I dettagli fanno la differenza, anche quelli mentali. Questo campionato ci sta mettendo alla prova sotto il punto di vista mentale".