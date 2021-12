Virtus Francavilla, l'elenco dei convocati per la gara contro il Monterosi

Serie C Girone C

Diramata la lista dei convocati della Virtus Francavilla in vista della gara contro il Monterosi, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C e in programma alla Nuovarredo Arena domenica 5 dicembre (calcio d'inizio alle ore 17:30).

Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Milli, Nobile

Difensori: Ingrosso, Feltrin, Idda, Miceli, Gianfreda, Delvino, Caporale

Centrocampisti: Carella, Mastropietro, Franco, Pierno, Prezioso, Enyan, Tchetchoua, Toscano

Attaccanti: Maiorino, Perez, Ekuban, Ventola, Dacosta, Tulissi