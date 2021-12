Virtus Francavilla, Taurino sulla sfida col Monterosi: "Sarà l'ennesima battaglia"

Serie C Girone C

Dopo il pareggio a Campobasso, la Virtus Francavilla vuole tornare a conquistare i tre punti, nel match inedito contro il Monterosi valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C (alla Nuovarredo Arena, ore 17:30). A presentare la gara è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Loro hanno una squadra di valori, possiedono fisicità e qualità. Inoltre hanno l'entusiasmo tipico delle squadre neopromosse. Nonostante abbiano cambiato allenatore ma non hanno variato modulo, magari hanno apportato delle modifiche sulla strategia. Per portare a casa un buon risultato ci servirà intensità, attenzione e coraggio. Ci aspetterà un'altra battaglia".

Sulla rosa: "Siamo in un buon stato di forma generale, l'infermeria è praticamente vuota e non abbiamo troppi problemi. C'è qualche acciacco, abbiamo recuperato quasi tutti. Se ci sarà qualche mancanza dell'ultimo momento avremo le forze per gestire tutto al meglio. Puntoriere? Ha iniziato il lavoro sul campo, è in via di guarigione".

Sull'approccio tattico alla sfida: "Conterà anche il nostro atteggiamento, potremmo costringerli a fare una partita difensiva se saremo in grado di imporre il nostro palleggio. Loro comunque sono in grado di aggredire anche alti e puntare sulle ripartenze, noi dovremo essere abili a leggere le varie fasi della gara. Il campionato è complicato, tutte le squadre sono attrezzate".