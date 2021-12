Virtus Francavilla-Monterosi, le probabili formazionI: conferme in blocco tra i biancazzurri

Serie C Girone C

Ritornare al successo dopo due turni di astinenza, nei quali sono stati raccolti una sconfitta contro la Turris e un pareggio a Campobasso.Il dicembre della Virtus Francavilla inizia con un match mai disputato prima, quello di oggi col Monterosi in programma alla Nuovarredo Arena alle ore 17:30 e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

Non dovrebbero esserci grossi cambi nell'undici iniziale degli uomini guidati da Roberto Taurino. 3-5-2 il modulo iniziale, col portiere Nobile protetto dal solito trio difensivo formato da Idda, Miceli e Caporale. In mediana confermato Toscano in cabina di regia, così come Prezioso che alla fine dovrebbe spuntarla su Franco; sulla fascia sinistra invece la novità potrebbe essere rappresentata dall'impego dal primo minuto di Enyan al posto di Ingrosso. Maiorino-Perez il tandem d'attacco designato.

Il Monterosi è reduce da tre pareggi consecutivi e non vince una gara dal 17 ottobre (contro la Paganese, 2-1). La formazione allenata da Leonardo Menichini scenderà in campo col 3-5-2: Alia tra i pali, Targaglia in difesa accanto a Mbende e Piroli; a centrocampo invece potrebbe esserci spazio per Parlati mentre sulle fasce, rispettivamente a destra e sinistra, pronti Verde e Cancellieri. Buglio e Polidori in attacco. Out Rocchi e Franchini per squalifica.

Virtus Francavilla-Monterosi, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Enyan; Maiorino, Perez. All. Taurino.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Parlati, Adamo, Cancellieri; Buglio, Polidori. All. Menechini.