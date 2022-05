Virtus Francavilla, nel secondo turno dei playoff sarà derby col Monopoli

Serie C Girone C

Sarà il Monopoli l'avversario della Virtus Francavilla nel secondo turno dei playoff. Dopo aver pareggiato per 2-2 contro il Monterosi, i biancoverdi dovranno presentarsi mercoledì 4 maggio allo stadio Veneziani di fronte alla formazione guidata dall'allenatore, ex della sfida, Alberto Colombo, che nel primo turno ha incassato un pareggio per 1-1 contro il Picerno. In virtù del sesto posto ottenuto in regular season, il club della Città degli Imperiali dovrà obbligatoriamente vincere per passare alla fase successiva della postseason.