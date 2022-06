Virtus Francavilla, nuova opzione per l'attacco: interessa Mamadou Tounkara

Serie C Girone C

Continua a guardarsi intorno la Virtus Francavilla, alla ricerca di rinforzi adatti allo stile di gioco che il tecnico Antonio Calabro vuole imporre in vista della stagione 2022/2023. Una delle priorità del club del presidente Antonio Magrì è legata all'acquisizione degli under, al netto dell'intenzione di continuare a puntare sul minutaggio; allo stesso tempo però stanno emergendo anche i nomi di calciatori esperti, come alcuni centrocampisti accostati negli scorsi giorni. Le novità comunque riguardano anche il reparto offensivo.

La Virtus Francavilla sarebbe infatti interessata a Mamadou Tounkara, attaccante classe 1996 di proprietà del Cittadella. Nella scorsa annata in Serie B, Tounkara è stato impiegato per 17 volte tra campionato e Coppa Italia e ha messo a segno 3 gol, finendo anzitempo la stagione per un infortunio patito a inizio marzo (distacco del tendine del muscolo adduttore lungo destro). Diverse sono le squadre in cui ha militato nel corso della carriera: Lazio, Crotone, Salernitana, Salernitana, Flamurtari,Schaffhausen, Zemplin Michalovce e Viterbese. Con la maglia della formazione laziale ha messo a referto 16 in 50 presenze spalmate su due anni, ed è stato allenato nel 2019/2020 da Antonio Calabro (attuale condottiero della Virtus). All'orizzonte non c'è nulla di concreto, come già spiegato si parla al momento di un semplice interessamento.

Quello di Tounkara è un altro nome per l'attacco che va ad aggiungersi a Luigi Cuppone, sempre di proprietà del Cittadella. Il classe 1997, che si è messo in mostra nella sua avventura in prestito al Potenza, piace ai biancazzurri ma la concorrenza resta folta; ecco perché il prodotto della cantera del Barcellona potrebbe rappresentare un'alternativa valida.