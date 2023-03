Virtus Francavilla, obbiettivo continuità nel derby con l'Audace Cerignola. Rientrano Avella e Pierno

Serie C Girone C

Alla caccia della continuità, anche in trasferta. Dopo il pareggio subito in extremis nel match intero contro il Potenza, domenica 12 marzo i biancazzurri affronteranno l'Audace Cerignola allo stadio Monterisi (calcio d'inizio alle ore 20:30). Sarà una sfida delicata, contro una squadra che da neopromossa è riuscita finora ad arrivare fino al quinto posto in classifica, a quota 45 punti; il successo al Partenio-Lombardi sull'Avellino (25 febbraio) ha spezzato il tabù delle gare fuori casa della Virtus, decisa ad allungare il filotto e a muovere un passo significativo verso l'obiettivo salvezza.

Il tecnico Antonio Calabro ritroverà al rientro dalla squalifica il portiere Michele Avella e il terzino destro Roberto Pierno: il primo riprenderà il proprio posto tra i pali, mentre il secondo si giocherà il posto sulla fascia destra del 3-5-2 con Andrea Cisco; dovrà scontare ancora un turno di squalifica Riccardo Idda, che verrà sostituito ancora una volta da Daniele Solcia. Da valutare le condizioni dell'attaccante Óttar Magnús Karlsson, fermatosi praticamente alla vigilia della gara col Potenza, e della mezzala Cassio Cardoselli che nella stessa gara è dovuto uscire in barella per un problema al ginocchio destro. Infine, non dovrebbe essere a disposizione Cosimo Patierno (problema muscolare, potrebbe rientrare per il derby contro il Taranto).