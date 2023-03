Virtus Francavilla, obiettivo riscatto contro il Monopoli: il precedente della passata stagione

Serie C Girone C

Archiviare la sconfitta esterna contro il Taranto regalandosi un sorriso alla Nuovarredo Arena. Questo è l'obbiettivo della Virtus Francavilla, che domenica 26 marzo sarà impegnata in un altro derby pugliese, contro il Monopoli (calcio d'inizio alle ore 17:30). In un appuntamento divenuto ormai un classico del girone C della Serie C, i biancazzurri intendono lasciarsi alle spalle le scorie dell'ultimo risultato negativo per toccare quota 45 punti e proseguire la corsa per un posto playoff.

Nellla scorsa stagione, alla quinta giornata (il 26 settembre 2021), la Virtus Francavilla trionfò tra le mura amiche con il risultato di 3-1. A sbloccare il risultatò ci penso Pasquale Maiorino su rigore al 23', mentre al 60' Ernesto Starita firmò il pareggio per il Monopoli con un colpo di testa. I padroni di casa trovarono di nuovo il vantaggio, ancora direttamente su penalty di Maiorino al 71'; a chiudere i conti fu Elimelech Enyan in contropiede (87').