Virtus Francavilla, operazione riscatto contro il Monterosi: i precedenti della scorsa stagione

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla vuole il riscatto immediato dopo la sconfitta esterna contro la Gelbison: domenica 29 gennaio, alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri ospiteranno il Monterosi (alle ore 17:30) in un match fondamentale per la classifica, visto che i laziali al momento occupano il sedicesimo posto, l'ultimo valevole per la griglia playout. Insomma, una vittoria non allungherebbe solo la striscia positiva ma darebbe anche una spinta alla classifica.

Nella scorsa stagione le due formazioni si sono affrontate due volte nella Città degli Imperiali. Nel match della diciassettesima giornata, il 5 dicembre 2021, la Virtus Francavilla riuscì ad imporsi per 1-0 grazie alla rete di Leonardo Perez al 52'. L'altro confronto andò in scena nel primo turno dei playoff, il primo maggio 2022.

In quel caso ci fu un pareggio per 2-2, un autentico botta e risposta inaugurato dalla rete ospite di Davide Buglio al 7' a cui seguì il pareggio firmato da Mirko Miceli al 13'; al 43' la Virtus trovò il gol del vantaggio al 43' con Cosimo Patierno ma, al 75', Andrea Tartaglia ristabilì definitivamente l'equlibrio. Il risultato consentì comunque ai biancazzurri di strappare il pass per il secondo turno, in virtù del miglior piazzamento in classifica.