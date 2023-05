Virtus Francavilla, ora è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto con mister Calabro

Serie C Girone C

Adesso è praticamente ufficiale: la Virtus Francavilla e Antonio Calabro si separano dopo una sola stagione. I dialoghi per la risoluzione del contratto andavano avanti da qualche settimana, e nella giornata di oggi è stato trovato l'accordo preannunciato dal presidente Antonio Magrì nella conferenza stampa di venerdì scorso. "Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in scadenza 2024 con mister Antonio Calabro e tutto lo staff tecnico -si legge nel comuinicato ufficiale pubblicato dal club biancazzurro- La società desidera ringraziare mister Calabro e il suo staff per il lavoro svolto in questa stagione, augurando loro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

L'epilogo della seconda avventura del tecnico di Melendugno nella Città degli Imperiali è arrivato a seguito del tredicesimo posto in campionato e la mancata qualificazione ai playoff: un risultato che ha indotto la dirigenza al cambio in panchina, e che porterà probabilmente anche ad una rivoluzione della rosa al netto di alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. Insomma, in casa Virtus Francavilla tutto è pronto per il nuovo corso al via con la scelta del nuovo allenatore: Leonardo Colucci (leggermente avanti) e Mirko Cudini sono al momento i candidati più forti.