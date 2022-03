Virtus Francavilla-Paganese, le probabili formazioni: scelte obbligate per i biancazzurri

Serie C Girone C

Operazione ripartenza per la Virtus Francavilla, che oggi accoglierà la Paganese nel match che si terrà alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio ore 17:30). I biancazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby col Bari, vogliono allungare l'imbattibilità dello stadio amico, inviolato da 8 partite, per proseguire in un cammino straordinario che ha portato la squadra ad occupare il terzo posto in classifica; i campani invece sono a caccia di punti salvezza dopo la sconfitta interna contro l'Avellino.

Le scelte per Roberto Taurino sono obbligate, viste le assenze per squalifica di Ingrosso e Ventola e per infortunio di Miceli, Caporale, Enyan, Tchetchoua, e Tulissi. 3-4-3 il modulo di partenza: Nobile tra i pali, protetto dall'inedito trio difensivo formato da Delvino (che potrebbe avere chance di partire dall'inizio, ma in caso contrario è pronto Feltrin), Gianfreda e Idda. Sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, pronti Carella e Pierno, mentre in avanti ci dovrebbe essere il solito tridente formato da Mastropietro, Patierno e Maiorino.

Tra i campani invece non ci saranno Castaldo e Del Regno, oltre agli squalificati Bensaja e Guadagni. Gianluca Grassadonia dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2. Tra i pali Baiocco, De Santis, Murolo e Sbampato formeranno la linea difensiva. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Tissone, con Scanagatta sulla corsia di destra; in attacco spazio alla coppia composta da Tommasini e Diop.

Virtus Francavilla-Paganese, le probaibli formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Gianfreda, Idda; Carella, Toscano, Franco, Pierno; Mastropietro, Patierno, Maiorino. All. Taurino.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; De Santis, Murolo, Sbampato; Scanagatta, Zanini, Tissone, Cretella, Manarelli; Tommasini, Diop. All.Grassadonia.