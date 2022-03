Virtus Francavilla, contro la Paganese rotazioni ridotte: Taurino prepara diversi cambi

Serie C Girone C

Roberto Taurino è pronto a cambiare la sua Virtus Francavilla in vista del match contro la Paganese. I biancazzurri vogliono ripartire dopo la sconfitta contro il Bari nel match che si dsiputerà domenica 13 marzo alla Nuovarredo Arena, alle 17:30: tuttavia il tecnico dovrà tener conto di alcuni infortuni e delle assenze per squalifica che lo costringeranno a ridisegnare la squadra, pronta a scendere in campo col 3-4-3.

Per la difesa potrebbero non farcela Mirko Miceli e Fabio Delvino, mentre Alessandro Caporale è attualmente in dubbio: da verificare le sue condizioni fino all'ultimo, in caso di recupero partirà titolare assieme a Riccardo Idda e Luigi Gianfreda, già subentrato nel derby perso a Bari. Anche sulle fasce ci saranno variazioni, data la squalifica del terzino sinistro Gabriele Ingrosso e l'infortunio di Elimelech Enyan (se dovesse recuperare, avrebbe un minutaggio limitato); a sinistra dunque sarà adattato Roberto Pierno, mentre sulla destra a prendere il suo posto sarà la mezzala Francesco Carella. Capitolo attacco: out Danilo Ventola per squalifica e Tiziano Tulissi per infortunio, ma Leonardo Perez è tornato a disposizione (lo scorso weekend ha giocato uno spezzone di partita) ed è pronto a dare una mano ai biancazzurri.