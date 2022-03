Virtus Francavilla-Paganese, Taurino: "A far la differenza sarà l'atteggiamento, è una partita difficile"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla ha archivato la sconfitta contro il Bari ed è pronta a ripartire, nel match di domenica 13 marzo contro la Paganese alla Nuovarredo Arena (ore 17:30). I biancazzurri, per continuare a stazionare nelle zone alte della classifica, vogliono tornare a conquistare i tre punti, anche in concomitanza dello scontro diretto tra lo stesso Bari e il Catanzaro. Tra le mura amiche, nelle ultime otto partite, i biancazzurri hanno sempre vinto. A prensetare la gara alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "La Paganese ha in rosa giocatori che militano in Serie C da tanti anni e hanno allo stesso tempo dei giovani interessanti. Loro sono una squadra fresca e dinamica, possono vantare giocatori rapidi. Hanno fatto partite differenti dove hanno aggredito l'avversario o l'hanno attesa. Ci aspetta una partita molto difficile, è un altro step nel nostro cammino. Per noi sarà complicatissima, ora tutte le squadre hanno bisogno di punti e fanno di tutto per conquistarli. In tali gare a far la differenza è l'atteggiamento e la maturità nel trovare la motivazione giusta per affrontare qualsiasi avversario. La difesa a quattro? Rappresenta un'alternativa, ma le alternative devono andare incontro alle caratteristiche dei calciatori"

Sugli indisponibili e i possibili recuperi: "Non credo riusciremo a recuperare qualcuno, daremo il massimo con chi sarà a disposizione. Siamo in emergenza da due mesi, anche se alla fine siamo sempre riusciti a fare bene. Perez? Sta bene, in settimana ha lavorato a ranghi completi. Sarà nelle migliori condizioni nelle prossime settimane, contiamo su di lui".