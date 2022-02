La Virtus Francavilla continua a sognare: battuto anche il Palermo

La Virtus Francavilla non vuole più fermarsi, per continuare a sognare. I biancazzurri infatti hanno avuto la meglio per 2-1 sul Palermo alla Nuovarredo Arena, in un match complesso e molto intenso. Dopo un inizio di gara di marca siciliana, i padroni di casa hanno sbloccato la gara grazie al rigore concesso per fallo di Giron su Mastropietro e trasformato al 23' da Maiorino, giunto al nono centro stagionale; da lì in poi la Virtus Francavilla è riuscita creare delle trame offensive resistendo agli assalti avversari, con il portiere Nobile sugli scudi, e ha colto il raddoppio con il tiro di prima di Patierno (57').Il Palermo ha successivamente accorciato le distanze in occasione del rigore di Brunori all'83': poi il forcing ospite nel finale, ma la compattezza e lo spirito di squadra hanno permesso alla Virtus di raccogliere l'ottavo successo consecutivo in casa e di salire a quota 53 punti, mantenendo il terzo posto.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio-Palermo 2-1

Reti: 24’pt rig. Maiorino, 12’st Patierno (VF) 28’st rig. Brunori (PA)

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (18’st Tchetchoua), Patierno (34’st Ventola), Mastropietro (34’st Carella), Delvino, Franco (1’st Prezioso), Pierno, Toscano. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Rizzo, De Maria. All. Taurino

Palermo: Pelagotti, Giron, Accardi (15’st Buttaro), Floriano (15’st Silipo), Brunori, Luperini, De Rose, Damiani (15’st Dall’Oglio), Valente (30’st Felici), Perrotta, Lancini. A disp: Massolo, Marconi, Somma, Odjer, Fella, Doda. All. Baldini

Arbitro: Francesco Luciani di Roma 1 (Pietro Pascali di Bologna-Stefano Camilli di Foligno-Simone Taricone di Perugia)

Note: Ammoniti: Franco, Idda, Nobile (VF) Valente (PA)

Recupero: 1’pt, 5’st