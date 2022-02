Virtus Francavilla-Palermo, Taurino: "Dobbiamo cercare di superare i nostri limiti"

Serie C Girone C

Ultimo impegno del tour de force di febbraio per la Virtus Francavilla, che ospiterà il Palermo sabato 26 febbraio alla Nuovarredo arena (ore 17:30). Un duello ad alta quota, che arriva in un momento buono dei biancazzurri, che in casa hanno vinto sette delle ultime sette partite. Consolidare la presenza nelle zone alte della classifica attraverso il proprio gioco è l'obiettivo primario di una Virtus che non vuole fermarsi proprio ora, sul più bello; a presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sulla partita: "Il Palermo è una squadra forte, di talento, ed è guidata da un allenatore che è un lusso della categoria. Dobbiamo recuperare le energie e tirare fuori un'altra grande prestazione, dobbiamo cercare di superare i nostri limiti. Serviranno intensità fisica e ritmo, loro possono giocare in diversi modi perché la rosa è di qualità ed è lunga. Quando saremo in fase di non possesso dobbiamo avere umiltà, ma allo stesso tempo dobbiamo metterci la solita personalità in fase di possesso, sfruttando le nostre caratteristiche. La gara di andata? Nel primo tempo facemmo bene, mi piacerebbe ripeterlo. Poi però siamo stati ingenui, da quel momento abbiamo lavorato molto".

Sulle condizioni della squadra: "Non ci saranno Perez, Enyan e Tulissi, speriamo di recuperarli per la prossima. Forse non ce la farà nemmeno Caporale, valuteremo".

Sul rendimento casalingo della Virtus: "Le statistiche? Sono fatte per essere ribaltate, vanno sempre interpretate. Noi siamo orgogliosi di regalare un'altra ciliegina ai nostri spettatori, ci siamo già tolti delle soddisfazioni che rimarranno nella storia di questa società. Proveremo ad aggiungere un'altra perla".