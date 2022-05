Virtus Francavilla, per la panchina è viva l'idea di un ritorno di Antonio Calabro: la situazione

Serie C Girone C

Tra i nomi finora emersi per la panchina della Virtus Francavilla, che sta cercando il successore di Roberto Taurino (ufficializzato oggi come nuovo tecnico dell'Avellino), quello di Antonio Calabro era apparso inizialmente come una suggestione. Tuttavia le cose sono cambiate e sembra che il suo ritorno alla guida del club della Città degli Imperiali sia una possibilità: dopo alcune voci non confermate che sono rimbalzate negli scorsi giorni, ora l'idea è concreta e dovrebbe essere approfondita nei prossimi giorni, con dei contatti fra i due fronti. La pista che porta a Calabro è dunque calda ed evoca dolci ricordi ai tifosi, che gradirebbero una sua seconda avventura in biancazzurro: Calabro ha guidato la Virtus dal 2014 al 2017, ottenendo lo storico approdo in Serie C e un ottimo quinto posto nel primo anno della formazione brindisina tra i professionisti.

Rimane tra i candidati anche Leonardo Colucci, reduce dall'avventura al Picerno (iniziata a novembre 2021) e già sondato dalla dirigenza. Il classe 1972 ha fra i suoi moduli preferiti il 3-5-2 e il 3-4-1-2, schieramenti che si sposano bene con le esigenze tattiche della Virtus Francavilla. Nella lista, più lontani, ci sono Roberto Occhiuzzi, Marco Zaffaroni e Mirko Cudini; non solo, perché potrebbe spuntare l'ipotesi di un interessamento per Alberto Colombo in caso di addio al Monopoli.

A tal proposito, secondo l'indiscrezione riportata da TuttoCalcioPuglia e rilanciata da TuttoVirtusFrancavilla, si tratterebbe di una corsa a tre tra Colucci, Calabro e appunto Colombo. Se quest'ultimo non dovesse proseguire l'avventura in biancoverde, la società del presidente Antonio Magrì potrebbe presentare una proposta al tecnico lombardo per sedersi sulla panchina già occupata nella parte finale della scorsa stagione, conquistando la salvezza. Entro questa settimana il nodo allenatore potrebbe essere sciolto.