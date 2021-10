Virtus Francavilla, partenza record in campionato: ed ora il derby ad alta quota contro il Taranto

Una partenza così, finora, non c'era mai stata. La Virtus Francavilla vola, mostra carattere e aggressività, e degli automatismi tecnico-tattici che pian piano sembrano filare ancora più lisci. Dopo 6 giornate del girone C della Serie C, i biancazzurri hanno conquistato il terzo posto in classifica a quota 12 punti, con 4 vittorie in saccoccia. Un bottino ricco, raccolto con merito, che non era mai stato così cospicuo nelle precedenti stagioni nella terza serie: nell'annata 2019/2020, ad esempio, la Virtus Francavilla riuscì a raccogliere 9 punti nelle prime 6 partite (2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta), mentre nel 2017/2018 ne conquistò 8, racimolando 2 vittorie, 2 pareggi e 2 ko. Un avvio record insomma, merito della solidità di un gruppo plasmato dal tecnico Roberto Taurino, che poggia le basi sul 3-5-2 E dire che vanno recuperate a pieno regime alcune pedine importanti come il jolly offensivo Tiziano Tulissi, il centrocampista Marco Toscano e l'attaccante Leonardo Perez, quest'ultimo sceso in campo a Potenza per 45' (senza dimenticare Cosimo Patierno, che rientrerà a gennaio dopo la squalifica).

Ora l'obiettivo della Virtus Francavilla è proseguire su questa strada, a partire dal prossimo importante impegno. Domenica 3 ottobre alla Nuovarredo Arena ci sarà il derby pugliese col Taranto, alle 17:30. Un derby ad alta quota, un confronto che è già avvenuto in questa stagione: le due compagini si sono affrontate lo scorso 22 agosto nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, e a prevalere è stata la Virtus Francavilla grazie alla doppietta di Pasquale Maiorino, tarantino di nascita e prodotto del vivaio degli ionici. Maiorino dovrebbe partire dal primo minuto in attacco, affiancato probabilmente da Danilo Ventola; sulla fascia sinistra invece Elimelech Enyan dovrebbe riprendersi il posto occupato nello scorso turno da Gabriele Ingrosso.