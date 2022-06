Virtus Francavilla, per l'attacco piace Luigi Cuppone

La Virtus Francavilla è pronta a muoversi sul mercato per costruire la squadra che il tecnico Antonio Calabro, tornato la scorsa settiamana sulla panchina biancazzurra, guiderà a partire dalla prossima stagione. Uno dei primi nomi accostati al club della Città degli Imperiali è quello di Luigi Cuppone, duttile attaccante (capace di ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo) in forza al Cittadella. Il classe 1997, nella stagione appena conclusa, ha giocato 6 partite tra Serie B e Coppa Italia con la società granata, prima di approdare in prestito al Potenza: in Basilicata Cuppone è stato un vero e proprio protagonista, segnando 8 reti in 14 gare e portando così la squadra ad ottenere la permanenza in Serie C.

La Virtus, dunque sarebbe interessata e avrebbe effettuato i primi sondaggi, anche se la concorrenza non manca; la pista resta da seguire nel futuro prossimo. Cuppone in carriera ha vestito le maglie di altre due formazioni pugliesi, ossia Bisceglie (seconda parte stagione 2018/2019) e Monopoli (2019/2020).