Virtus Francavilla, per la difesa arriva la firma di Juan Monteagudo

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cruz Monteagudo. Forte difensore argentino classe 1995, ha disputato diversi campionati nella serie B argentina con il Club Atlético Nueva Chicago e nella serie cadetta cilena con il Club de Deportes Puerto Montt. Successivamente l’approdo in Italia tra le fila del Catania con cui ha collezionato 33 presenze ed una rete in serie C. Lo scorso anno ha militato nella Viterbese con la cui maglia ha totalizzato 32 presenze ed 1 gol. Il calciatore è già a disposizione di mister Alberto Villa per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla