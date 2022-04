Virtus Francavilla, per la sfida alla Juve Stabia Taurino potrà contare su Pierno

I biancazzurri, nella trentottesima giornata del campionato di Serie C, girone C, saranno impegnati in trasferta per ritrovare un successo che darebbe la sicurezza di mantenere il quinto posto in classifica. Da segnalare il rientro del terzino destro classe 2001