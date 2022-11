Virtus Francavilla-Pescara, Calabro: "Dobbiamo giocare una gara generosa"

Serie C Girone C

Ostacolo Pescara per la Virtus Francavilla. I biancazzurri, mercoledì 30 novembre, ospiteranno la terza forza del girone C alla Nuovarredo Arena (ore 21:00) per cercare di risollevarsi dalla sconfitta contro il Monopoli di domenica scorsa. Un risultato, per come è arrivato, che ha lasciato i biancazzurri con l'amaro in bocca al netto della buona prestazione comunque offerta allo stadio Veneziani. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "Non potendo fare molto in campo ci concentreremo sulle valutazioni fisiche. Molte scelte verranno fatte all'ultimo momento. Il Pescara si difende bene e parte bene in contropiede, ti colpiscono quando lasci degli spazi. Dobbiamo concedere poco ed essere organizzati, dobbiamo fare una gara generosa. La nostra partita deve essere da squadra mestierante. Il Pescara ha una fisionomia ben precisa, su misura dell'allenatore. Non basta la fame e la determinazione nel calcio, deve essere la base. Voglio una Virtus che giochi da vera Virtus, una squadra in casa pragmatica e pronta a sfruttare le lacune degli avversari".

Sulle scelte di formazioni: "Oggi il sistema di gioco mi viene dato da chi è a disposizione, dopo aver fatto determinate valutazioni sceglierò il modulo. Murilo, Perez e Giorno stanno meglio, ho delle scelte in più".