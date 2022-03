L'ex Parigi beffa la Virtus Francavilla: passa il Picerno per 1-0

Non si è sbloccata la Virtus Francavilla, anzi, contro il Picerno ha visto interrompersi la striscia d'imbattibilità della Nuovarredo Arena che durava da nove partite (otto vittorie di fila e un pareggio): 1-0 il risultato finale al termine di una partita tuttavia priva di emozioni. La beffa è arrivata negli ultimi minuti, a causa del più classico dei gol dell'ex segnato da Giacomo Parigi, che ha vestito la maglia biancazzurra nella seconda metà della stagione 2017/2018. La Virtus Francavilla è stata sorpassata dall'Avellino ed è scesa al quarto posto, a quota 55 punti.

Contrariamente alle indicazioni della vigilia, il Picerno si è disposto col 3-5-2, quasi a specchio rispetto all'assetto della Virtus, per poter marcare in uno contro uno gli attaccanti avversari. Nelle prime battute di gara gli ospiti sono parsi più reattivi sulle seconde palle, non permettendo il fraseggio continuo che tanto piace ai padroni di casa, attivi però diverse volte nel cercare la soluzione in profondità sulla corsa di Perez senza però troppa precisione. Su un suggeriimento verticale Patierno ha imbeccato Mastropietro, che si è incuneato in area ed è entrato in contatto con Ferrani: l'arbitro ha lasciato proseguire. Il Picerno è stato abile a coprire attentamente le corsie esterne, togliendo di fatto gli sbocchi di gioco agli avversari: a difesa schierata non è stato semplice attaccare per la Virtus Francavilla, dato che la linea dei centrocampisti rossoblù si schiacciava su quella difensiva a togliere ulteriore spazio. Il primo vero sussulto della gara è arrivato al 30', quando Perez è stato imbeccato con un lancio lungo: il portiere Albertazzi, in uscita bassa, ha respinto il suo tentativo. A ruota il colpo di testa di Patierno, su cross di Ingrosso, terminato di poco alto sopra la traversa; nel finale di frazione la Virtus Francavilla ha cercato di alzare i ritmi della contesa ha confezionato un'altra occasione di nuovo grazie a Perez, il cui tiro è stato bloccato da Albertazzi. Il primo tempo, tutto sommato piuttosto bloccato, si è chiuso così.

A inizio ripresa Perez si è confermato tra i più attivi in partita, impegnando Albertazzi con un diagonale che però è stato bloccato dall'estremo difensore. La Virtus Francavilla ha tenuto il pallino del gioco e ha alzato il baricentro nel tentativo di non far ragionare il Picerno. Patierno, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha calciato alto nel cuore dell'area, successivamente la punta ha cercato Perez con un filtrante senza successo. In generale il copione della partita non è stato stravolto, il Picerno è rimasto attento a non esporsi troppo e rischiare sulle sortite biancazzurre: gli uomini guidati da Leonardo Colucci, allo stesso tempo, hanno peccato nell'ultimo passaggio nelle transizioni. Tuttavia il neoentrato Senesi ha provato a colpire di prima su un cross basso, ma un sempre presente Idda ha respinto la sua conclusione. Gli ospiti sono parsi più vivi nel finale di partita, la Virtus Francavilla ha abbassato un po' il proprio raggio d'azione per difendere in maniera ordinata. I diversi cambi effettuati da Taurino non hanno dato i frutti sperati, al netto di una manovra forse troppo imballata e prevedibile e di una transizione negativa sempre effettuata coi tempi giusti dal Picerno, lesto ad occupare le posizioni di partenza. Una gara del genere poteva essere sbloccata soltato tramite un episodio, arrivato all'88' quando Parigi, uno dei tre ex assieme ad Albertazzi e Setola, ha ribadito in rete una respinta su un suo tiro ravvicinato. Durante il forcing dei padroni di casa Patierno ha fallito il pareggio mandando alto un tiro di controbalzo.