Virtus Francavilla-Picerno, le probabili formazioni: i biancazzurri ritrovano Patierno

Serie C Girone C

Vuole il ritorno alla vittoria la Virtus Francavilla, dopo tre gare che hanno portato in dote la sconfitta nel derby contro il Bari e i pareggi con Paganese e Latina. Oggi pomeriggio alla Nuovarredo arriverà il Picerno per una sfida fondamentale. Hanno toccato quota nove le partite in cui lo stadio biancazzurro è rimasto imbattuto, per un totale di otto vittorie consecutive e un pareggio, e l'intenzione è quella di prolungare questa imbattibilità che ha contribuito alla squadra di essere nelle zone alte della classifica. D'altro canto il Picerno è reduce dalla sconfitta per 1-0 nel derby col Potenza.

Roberto Taurino è pronto ad optare per il ritorno del 3-4-3. Nobile in porta, difesa formata da Delvino, Idda e Gianfreda, A centrocampo spazio per la coppia formata da Toscano e Prezioso, mentre il tridente offensivo sarà formato da Patierno, al ritorno da titolare dopo la squalifica, e da Mastropietro e Perez.

4-2-3-1 invece lo schieramento scelto da Leonardo Colucci. Viscovo tra i pali, Setola e Guerra agiranno nei ruoli di terzino destro e sinistro. In mediana presente Dettori, mentre il trio composto da De Cristofaro, Reginaldo e Vivacqua (in ballottaggio con Di Dio) supporterà l'unica punta Parigi.

Virtus Francavilla-Picerno, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Delvino, Idda, Gianfreda; Pierno, Toscano, Prezioso, Ingrosso; Mastropietro, Patierno, Perez. All. Taurino.

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Setola, Allegretto, Garcia, Guerra; Dettori, Pittaresi; De Cristofaro, Reginaldo, Vivacqua; Parigi. All Colucci.