Virtus Francavilla-Picerno, Taurino: "Andiamo avanti con le nostre idee e la giusta voglia"

Serie C Girone C

Dopo una sconfitta e due pareggi consecutivi (l'ultimo quello di Latina mercoledì scorso, per 0-0), la Virtus Francavilla è a caccia dei tre punti nel prossimo appuntamento, quello di domenica 20 marzo contro il Picerno alla Nuovarredo Arena (ore 17:30). Tra le mura amiche i biancazzurri sono in striscia positiva da ne 9 partite e intedono prolungarla tornando alla vittoria, per continuare nel loro cammino nei pressi della classifica. A presentare la gara alla vigilia è stato il tecnico Roberto Taurino.

Sugli avversari: "Il Picerno è stato sfortunato a cogliere dei risultati negativi, nonostante ciò ha sempre fatto la sua partita venendo punito da episodi negativi. Di fronte ci sarà una squadra arrabbiata, non credo che modificheranno l'assetto iniziale, la squadra ha la sua fisionomia e i suoi punti di riferimento. Secondo me hanno i calciatori per ovviare a qualche assenza, sarà una partita tosta. Dobbiamo essere bravi a concretizzare le nostre idee e a metterci la giusta voglia per fare la partita che vogliamo. Ci aspetta un'altra battaglia, fino alla fine della stagione ogni formazione lotterà per i suoi obiettivi. Dall'atteggiamento non si può prescindere, non bisogna sbagliarlo. Grazie a questo ci siamo guadagnati una classifica strepitosa, di base ci deve essere questo altrimenti le idee poi contano poco".

Sulle condizioni della squadra: "Non ci saranno altre defezioni, per quanto riguarda Maiorino valuteremo all'ultimo il suo impiego. Potrebbe essere della partita, vediamo. Per il resto dobbiamo aspettare qualche altra settimana per riavere a disposizione altri elementi. La cosa fondamentale è che tutti siano nelle condizioni di dare una mano alla squadra, in qualsiasi momento".