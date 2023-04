Virtus Francavilla, playoff mancati per la seconda volta. E gli allenamenti proseguiranno fino al termine di maggio

Serie C Girone C

Il campionato 2022/2023 della Virtus Francavilla si è concluso in anticipo: il ko al cospetto della Viterbese (risultato di 2-1) ha sancito la mancata qualificazione dei biancazzurri ai playoff, un traguardo che la società voleva tagliare dopo una partenza caratterizzata da alcune difficoltà. Si tratta della seconda volta che la Virtus Francavilla non prenderà parte alla postseason, da quando milita in Serie C: la precedente occasione era accaduta nel 2020/2021, quando il club della Città degli Imperiali si fermo al quindicesimo posto con 38 punti a referto.

La Virtus Francavilla quest'anno ha raccolto 45 punti, classificandosi tredicesima alla fine della regular season. Ma in ogni caso il classico 'rompete le righe' non arriverà a breve: la società infatti ha deciso che gli allenamenti proseguiranno alla Nuovarredo Arena fino al termine del mese di maggio.