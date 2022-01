Virtus Francavilla, possibile partenza per Puntoriere: su di lui c'è l'Audace Cerignola

Girone C

Possibile partenza in casa Virtus Francavilla. Secondo quanto riportato dal sito 'Tuttocalciopuglia' infatti, l'attaccante classe 1998 Francesco Puntoriere piace all'Audace Cerignola: finora il calciatore ha trovato poco spazio, totalizzando 3 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Col reparto avanzato già affollato e che da ora vedrà anche tra gli arruolabili Cosimo Patierno (che ha scontato la squalifica), per Puntoriere potrebbe prospettarsi una nuova avventura. Tra le parti ci sono dei contatti, novità nelle prossime settimane.