Virtus Francavilla-Potenza, ecco chi dirigerà l'incontro

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Il Sig. Marco Acanfora della sezione AIA di Castellammare di Stabia sarà l’arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Potenza di domenica 6 febbraio 2022 alle ore 17.30, valevole per la venticinquesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto ed Davide Stringini della sezione di Avezzano. Quarto Ufficiale il sig. Simone Galipò della sezione di Firenze.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Castellammare di Stabia dirigerà per la quarta volta i biancazzurri. I precedenti risalgono alla stagione 2017/2018, nella quale diresse Akragas-Virtus Francavilla Calcio, terminata 0-1 (1 giallo ai danni dei biancazzurri) ed alla stagione 2019/2020, nella quale diresse Bisceglie-Virtus Francavilla Calcio, terminata 0 a 1 (4 cartellini gialli estratti) e Viterbese-Virtus Francavilla Calcio, terminata 2-1 (3 gialli ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Acanfora 71 presenze in serie C (19 nel girone A, 25 nel girone B, 19 nel girone C, 7 in Coppa Italia di C e 1 nei Playoff di Serie C), 294 le ammonizioni comminate (80 nel girone A, 103 nel girone B, 84 nel girone C, 20 in Coppa Italia di Serie C e 7 nei Playoff di Serie C), 30 espulsioni (18 rossi diretti e 12 doppie ammonizioni) e 17 rigori assegnati (5 nel girone A, 4 nel girone B, 6 nel girone C e 1 in Coppa Italia di C e 1 nei Playoff di Serie C).