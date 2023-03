Virtus Francavilla-Potenza, Calabro: "Obbligatorio metterci l'anima, sarà una partita fondamentale"

L'allenatore dei biancazzurri ha presentato la gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C, in programma domenica 5 marzo alla Nuovarredo Arena. Calcio d'inizio alle ore 14:30