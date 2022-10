Virtus Francavilla-Potenza, Calabro: "Teniamo alla Coppa Italia, l'obiettivo è far bene"

Serie C Girone C

Al via la Coppa Italia Serie C, con la Virtus Francavilla che affronterà il Potenza nel primo turno della competizione. Il match si disputerà martedì 4 ottobre alla Nuovarredo Arena (calcio d'inizio ore 21:00). I biancazzurri vogliono partire bene per andare avanti il più possibile, avendo l'occasione di effettuare diverse rotazioni a livello di uomini: possibile che dall'inizio possa partire chi finora ha avuto poco spazio, in modo da mettersi in mostra e crescere di condizione. A presentare la gara alla vigilia, tramite una nota ufficiale del club, è stato il tecnico Antonio Calabro.

"Tutte le partite ufficiali hanno un minimo comun denominatore che è quello del voler fare bene e vincere -ha detto Calabro- Quindi mi aspetto una partita tra due squadre che vogliono passare il turno. A Viterbo non ho solo portato la squadra in finale, io dico che quella finale l’ho vinta perché l’ho allenata fino a 3 giorni prima della gara di ritorno con il Monza di Berlusconi che era accreditato per la vittoria. Quindi è una competizione che sento di aver vinto e questo mi è stato riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori; una squadra presa dai trentaduesimi, passando il turno contro squadre che l’anno successivo sono state promosse in serie B, Trapani, Pisa, Ternana e il Monza, quindi la vittoria finale e un’apoteosi ed una festa per una città che ha raggiunto il massimo traguardo".

Sulle scelte di formazione: "Sarà l’occasione per vedere tutti finalmente, perché gli allenamenti ti possono dare delle indicazioni su uno stato di forma che arriva fino ad un certo punto ma sono le partite che ti danno il minutaggio vero“.