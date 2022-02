Virtus Francavilla-Potenza, le probabili formazioni: Maiorino e Perez verso il ritorno dal primo minuto

Girone C

Squadra in casa Virtus Francavilla

Oggi alla Nuovarredo Arena la Virtus Francavilla cercherà di continuare sulla strada maestra, nel match contro il Potenza in programma alle 17:30. Gli uomini guidati da Roberto Taurino, che sarà sostituito da Pietro Sportillo vista la squalifica, hanno vinto 3 delle ultime 3 gare in casa: un ottimo ruolino di marcia che si aggiunge ai 5 risultati utili di fila. Gli ospiti, nel turno infrasettimanale hanno invece battuto per 2-1 il Foggia.

Tra i biancazzurri mancheranno Toscano e Pierno, entrambi squalificati. Potrebbero esserci diverse novità nell'undici iniziale, che dovrebbe essere schierato col 3-4-3: Nobile tra i pali, Delvino in difesa al fianco di Miceli e Caporale. Sulla fascia destra pronto Carella, in mezzo spazio a Franco; Mastropietro e Maiorino andranno a supportare il centravanti Perez, che dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Patierno.

Il tecnico Pasquale Arleo invece dovrà fare a meno di Zampano, Romero e probabilmente anche Burzio, non al meglio. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1. Marcone in porta, Coccia e Dkidak rivestiranno i ruoli di terzino destro e sinistro. In mediana verso la conferma Bucolo, mentre il trio formato da Guaita, Costa Ferreira e e Cuppone agiranno dietro l'unica punta Salvemini.

Potenza-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Franco, Prezioso, Ingrosso; Mastropietro, Perez, Maiorino. All. Sportillo (Taurino squalificato).

POTENZA (4-2-3-1): Marcone; Coccia, Gigli, Koblar, Dkidak; Ricci, Bucolo; Guaita, Costa Ferreira, Cuppone; Salvemini. All. Arleo.