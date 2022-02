Virtus Francavilla, il vice Sportillo: "Potenza? Partita dura sotto ogni profilo, servirà attenzione"

Serie C Girone C

Una lanciata Virtus Francavilla, reduce da cinque risultati utili di fila e quarta in classifica nel girone C, ospiterà domenica 6 febbraio il Potenza alla Nuovarredo Arena (ore 17:30). I biancazzurri stanno attraversando un ottimo periodo di forma e intendo proseguire sulla retta via, in modo da poter conservare un posto nelle zone alte della classifica. A presentare la gara è stato il viceallenatore Pietro Sportillo, che sostituirà lo squalificato Roberto Taurino.

Sulla gara: "Non bisogna guardare la classifica, quella del Potenza non rispecchia le potenzialità della squadra. Loro si sono rinforzati molto durante il mercato di gennaio, per raggiungere il loro obiettivo. Sappiamo che sarà una gara piuttosto impegnativa, bisognerà metterci attenzione sulle seconde palle e sulle transizioni, dove il Potenza può far male. Sarà dura su ogni profilo, noi non abbiamo sbagliato mai atteggiamento finora a parte il match contro il primo tempo contro la Paganese. La partita contro la Vibonese? Alla fine l'abbiamo vinta meritatamente, sarebbe stato un peccato non portare a casa i tre punti".

Sulle condizioni della squadra: "Non saranno della gara sicuramente Toscano e Pierno, squalificati. C'è qualche giocatore acciaccato, si tratta di problemi che hanno tutte le squadre. Vedremo quali scelte fare in vista di domani".

Sul modulo: "Il 3-4-1-2? Lavoriamo su più moduli da questa estate, per darci delle possibilità di variare a gara in corso ma anche dall'inizio, a seconda delle situazioni. Si tratta dell'evoluzione naturale della squadra".