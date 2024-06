Virtus, il prescelto come DS è Francesco Montervino: accordo chiuso

Le riserve sarebbero state sciolte in casa Virtus Francavilla, per quel che riguarda la poltrona di direttore sportivo: il prescelto dei biancazzurri sarà Francesco Montervino, dirigente classe 1978 che dal 2022 allo scorso febbraio ha ricoperto tale incarico al Casarano.

L'intesa sarebbe stata trovata nella giornata di ieri, nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità.Il presidente Antonio Magrì aveva avuto contatti con Montervino già nelle prime fasi della ricerca del nuovo DS; l'ex centrocampista del Napoli, in passato, ha fatto parte dei quadri societari del Taranto, ottenendo la promozione in Serie C nell'annata 2020/21, mentre nel 2019/2020 ha militato nel Nola, sempre in Serie D e come direttore generale. La sua prima esperienza nei panni di dirigente è quella al Taranto, dal 2014 al 2016.

Una volta che verrà ufficializzato l'ingresso di Montervino nell'organigramma, la Virtus Francavilla compierà la scelta dell'allenatore.