Virtus Francavilla, Occhiuzzi si presenta: "Con il lavoro possiamo trovare convinzione ed entusiasmo"

Serie C Girone C

Inizia l'era Roberto Occhiuzzi alla Virtus Francavilla. L'allenatore ex Cosenza ed Olbia è entrato ufficialmente in carica dopo che la società biancazzurra ha sollevato dall'incarico Alberto Villa. Al classe 1979 il compito di guidare il club, attualmente al diciassettesimo posto del girone C con 12 punti a referto, verso l'obiettivo salvezza. Nel tardo pomeriggio di oggi, presso la sala stampa della Nuovarredo Arena, Occhiuzzi è stato presentato alla stampa.

Ad aprire la conferenza è stato il presidente Antonio Magrì, che ha spiegato le ragoni di questa scelta: "Veniamo da un periodo negativo, dove in sette partite ci sono state sei partite e un pareggio. Come società abbiamo valutato di cambiare guida tecnica per dare una svolta a questo periodo. La decisione è stata dolorosa, perché mister Alberto Villa è legato a questa piazza. A me non piacciono gli esoneri facili, lo dicono i mei numeri, in otto anni ci sono stati quattro esoneri. Non è stato semplice, ci auguriamo che questa scelta porti ad un cambio di rotta. Valuteremo poi in seguito come intervenire a gennaio, faremo tutto per mantenere la categoria".

Successivamente è intervenuto il direttore sportivo Angelo Antonazzo: "La decisione non è stata presa a cuor leggero, non abbiamo deciso dopo l'ultima partita perché a livello di risultati è arrivato un calo nelle ultime settimane. Dovevamo intervenire, è stata anche una decisione impopolare, ma volevamo dare una scossa. Ovviamente ci assumiamo tutte le responsabilità. La storia insegna che le valutazioni vanno fatte a mente fredda. Abbiamo preso dei calciatori con costrutto, vedendo alcuni elementi hanno un quantitativo di presenze importanti. Lunedì, contro il Brindisi, giocheremo una gara fondamentale e sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti".

Virtus Francavilla, Occhiuzzi: "Cercavo un progetto stimolante e l'ho trovato qui"

Roberto Occhiuzzi ha esordito così come nuovo allenatore biancazzurro: "Volevo ringraziare la società per l'opportunità, anche perché io devo essere convinto quando prendo in mano una squadra. Quando è arrivata questa chiamata di notte sono venuto qua, cercavo un progetto sul quale ho avuto conferme nella chiacchierata fatta prima. La rosa è interessante, i ragazzi hanno un buon motore e secondo me il lavoro dovrà portare certezza ed entusiasmo. L'entusiasmo si trova lavorando, io ci credo e voglio tornare su palcoscenici importanti. Per farlo, devo trovare una situazione serena. Durante la settimana bisogna martellare i ragazzi, ma poi la domenica sono il loro primo amico".

Sul primo allenamento e la situazione della squadra: "Ho speso poche parole nel primo allenamento, gli errori individuali si correggono con il lavoro. Gli errori sono dovuti a delle incertezze che possiamo certamente eliminare. Sono rimasto sorpreso in positivo per la motivazione del gruppo e l'energia che mettono in campo".

Sul modulo e la filosofia di gioco: "Ho usato diversi moduli, dal 3-5-2 alla difesa a quattro, non sono intregalista. I numeri cambiano durante la partita a seconda dei vari scenari, le cose importanti sono i concetti. A me piace che la squadra giochi molto la palla, voglio una squadra coraggiosa e che sappia ragionare. Mi piace che la squadra giochi con un baricentro alto e che punti subito a riconquistare il pallone. La rosa può dare tanto e devo spingerla a dare tanto. A livello emotivo e mentale ho visto responsabilità da parte dei ragazzi, quando c'è in cambio di allenatore perdono tutti alla fine. Io rispetto tanto la storia di una città, non mi piace trovare alibi".

Sulla scelta di approdare alla Virtus e le offerte ricevute negli ultimi mesi: "L'ultimo periodo è stato movimentato, alcune situazioni non sono state trovate tuttavia sono stato alla finestra per ascoltare questi interessamenti. La chiamata che mi ha fatto scappare però è stata questa, io valuto tutto quando arriva una chiamata".