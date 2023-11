Virtus Francavilla, dicembre si apre con la sfida al Catania: tutte le gare in calendario

Serie C Girone C

Archiviato il ritorno al successo, dopo sette partite, nel derby contro il Brindisi, la Virtus Francavilla è pronta a catapultarsi verso il mese di dicembre che sarà fondamentale per il cammino dei biancazzurri in ottica salvezza.

Nelle prossime settimane gli uomini guidati da Roberto Occhiuzzi affronteranno quattro sfide, due in casa e due in trasferta. Si comincia da domenica 3 dicembre, quando il club della Città degli Imperiali sarà di scena allo stadio Massimino per affrontare il Catania, per poi procedere con il derby pugliese contro l'Audace Cerignola in programma lunedì 11 alla Nuovarredo Arena; sabato 16 dicembre ci sarà da affrontare il match al cospetto della Juve Stabia allo stadio Menti, mentre a chiudere ci sarà il confronto appulo-lucano con il Potenza, tra le mura amiche (23 dicembre).

Virtus Francavilla, le partite in programma a dicembre 2023