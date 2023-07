Virtus Francavilla, pronto il doppio colpo: Alessandro Polidori per l'attacco e Juan Monteagudo per la difesa

Serie C Girone C

La rivoluzione della rosa della Virtus Francavilla procede spedita: dopo aver ufficializzato la firma di Giuseppe Fornito, e in attesa di definire quella del portiere Miguel Angel Martinez, la dirigenza biancazzurra si prepara a confezionare un doppio colpo andando a rimpolpare l'organico con due profili esperti.

Sembra essere davvero vicina l'intesa che porterà Alessandro Polidori alla corte del tecnico Alberto Villa. In tal senso la Virtus avrebbe battuto la concorrenza di altri club come il PIcerno. Il centravanti classe 1992 è rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Viterbese iniziata a gennaio 2022: per lui 57 presenze, 11 gol e 3 assist; Polidori aveva vestito la maglia della squadra laziale già nella stagione 2018/2019, militando inoltre nel Monterosi, nell'Imolese, nel Piacenza, nel Siena, nel Trapani, nell'Arezzo e nel Rimini. Nel 2017/2018 ha raccolto 12 presenze e un gol in Serie B con la Pro Vercelli. Punta centrale, può essere impiegato anche in posizione più defilata, sulla destra: un rinforzo di esperienza per l'attacco della Virtus Francavilla, che ha perso Pasquale Maiorino e Cosimo Patierno.

Per la difesa pronto l'ingaggiato il roccioso centrale Juan Monteagudo, compagno di squadra di Polidori nella scorsa stagione alla Viterbese (32 presenze e una rete). Di piede mancino, alto 192 cm, il classe 1995 ha totalizzato 2 presenze al Catania nel 2021/2022 in Coppa Italia Serie C; lunga la sua esperienza con il Nueva Chicago, squadra argentina della Primera B Nacional, per un totale di 50 presenze. Entrambi i calciatori dovrebbero firmare un contratto fino al 2025.

Juan Monteagudo (Foto Viterbese canali ufficiali)