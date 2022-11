Virtus Francavilla, prosegue il momento no: la Juve Stabia si impone per 2-0

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla non riesce ad uscire dal 'momento no' e incassa una sconfitta allo stadio Menti, contro la Juve Stabia. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 allungando la striscia senza vittorie dei biancazzurri a sette partite: a risultare decisiva è stata la doppietta dell'attaccante D'Agostino (reti al 17' e al 40'). Nel finale del primo tempo, inoltre, è stato espulso Maiorino che dunque salterà il derby pugliese di domenica prossima contro il Taranto. La Virtus Francavilla dunque, al sesto ko stagionale, è rimasta ferma a quota 13 punti in classifica (tanti quanti quelli conquistati dall'Avellino).