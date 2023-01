Virtus Francavilla, prosegue l'astinenza in trasferta: la Gelbison si impone per 2-0

Serie C Girone C

Ancora una trasferta indigesta per la Virtus Francavilla. I biancazzurri infatti sono stati sconfitti dalla Gelbison per 2-0, nel match che si è giocato allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli: Nel primo tempo gli ospiti creano diverse occasioni pericolose firmate da Patierno (prima sugli sviluppi di un calcio d'angolo e con una conclusione respinta dal portiere Anatrella) e De Marino; a inizio ripresa è stato Idda ad impegnare il portiere dei padroni di casa, che hanno colto il vantaggio grazie al tiro di Loreto deviato da Infantino al 61'. Poco più tardi il raddoppio firmato ancora dal difensore, abile a battere in girata Avella. Si tratta della decima sconfitta esterna per la Virtus Francavilla, rimasta ferma a quota 28 punti in classifica.

Gelbison-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 17′, 22’st Loreto (GE)

Gelbison: Anatrella, Onda (1’st Correnti), Granata, Gilli, Graziani (37’st Francofonte), Uliano, Infantino (29’st Savini), De Sena, Fornito, Loreto, Nunziante (11’st Tumminello). A disp: Vitale, Bubacarr, Citarella, Faella. All. De Sanzo

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda, De Marino, Cardoselli (26’st Maiorino), Di Marco (26’st Macca), Patierno, Caporale, Pierno, Tchetchoua (33’st Mastropietro), Mendes, Minelli (26’st Risolo). A disp: Milli, Romagnoli, Solcia, Ejesi, Carella, Yakubiv, Enyan. All. Calabro

Arbitro: Dario Madonia di Palermo (Matteo Paggiola di Legnago-Paolo Tomasi di Schio-Martina Molinaro di Lamezia Terme)

Note: Ammoniti: Nunziante, Gilli, Infantino (GE) Mendes, Avella, Di Marco (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla