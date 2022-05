Virtus Francavilla, la prossima settimana si deciderà il futuro del tecnico Roberto Taurino

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è pronta a compiere il primo passo nella programmazione della stagione 2022/2023. La prossima settimana, infatti, dopo il classico rompete le righe, ci sarà l'incontro tra il presidente Antonio Magrì e il tecnico Roberto Taurino per discutere dell'eventuale rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno, dello stesso allenatore: verrà analizzato per bene il cammino compiuto nella stagione appena conclusa, in modo da capire se ci sarà unità di intenti nel proseguire assieme o se arriverà la separazione dopo appena un anno.

Taurino ha ottenuto dei risultati positivi, riportando la squadra ai playoff e ottenendo un sesto posto, traguardo che i biancazzurri hanno già raggiunto nel 2018/2019. Senza contare che la sua Virtus ha quasi eguagliato il record di punti raggiunto da Antonio Calabro nella stagione 2016/2017, terminata a quota 57: 56 sono i punti totalizzati dall'ex difensore, senza contare il pareggio ottenuto contro il Catania (poi escluso dal campionato). Inoltre è da tenere in considerazione il suo lavoro dal punto di vista tattico, con quel modulo 3-4-3 che ha portato a giocare un calcio propositivo mostrato specialmente tra la fine del girone d'andata e buona parte in quello di ritorno, grazie al quale la squadra è arrivata fino al secondo posto.

Sul futuro però potrebbe incedere l'entusiasmo smorzato nel finale di annata, dove in undici partite (comprese quelle dei playoff) la Virtus Francavilla non ha trovato alcuna vittoria; e in ogni caso è da considerare l'interesse di alcuni club di Serie C, tra cui l'Avellino, per l'allenatore salentino. Insomma, ancora pochi giorni e si saprà di più.