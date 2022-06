Virtus Francavilla, c'è il rinnovo di Cosimo Patierno: accordo fino al 2024

Girone C

La Virtus Francavilla blinda Cosimo Patierno. Il club biancazzurro ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'attaccante classe 1991: il nuovo accordo avrà durata fino al 2024. Molte squadre erano interessate ad acquisire le prestazioni di Patierno, che però alla fine proseguirà la sua avventura a Francavilla Fontana. Dopo aver scontato la squalifica, da gennaio fino agli inizi di maggio ha totalizzato 18 presenze e 9 reti rendendosi protagonista della seconda parte dello scorso campionato.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024 con l’attaccante Cosimo Patierno. Il bomber bitontino nella stagione scorsa ha collezionato 18 presenze, 9 gol e 2 assist in biancazzurro, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento del piazzamento playoff. La società augura a Kikko le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra.