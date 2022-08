Virtus Francavilla, c'è il rinnovo di Pasquale Maiorino: contratto fino al 2024

Serie C Girone C

Pasquale Maiorino resterà alla Virtus Francavilla almeno fino al 2024. Dopo che nelle ultime ore sono emerse alcuni rumors, nella mattinata di oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo contrattuale dell'attaccante classe 1989. Tornato in biancazzurro nell'inverno 2021, a tredici anni di distanza dalla sua prima avventura in Eccellenza (era il 2007/2008, l'ASD Francavilla Calcio conquisto in quella stagione la promozione in Serie D), Maiorino ha finora totalizzato 44 presenze, 12 reti e 10 assist. Su di lui erano piombate Pescara e Latina, ma il club della Città degli Imperiali l'ha ritenuto una pedina imprescindibile per il nuovo corso targato Antonio Calabro, tanto che alla fine l'ha praticamente blindato: si tratta del quarto rinnovo sottoscritto dalla Virtus Francavilla, in precendenza infatti avevano firmato un nuovo contratto Cosimo Patierno, Mirko Miceli e Riccardo Idda.

Pasquale Maiorino rinnova con la Virtus Francavilla, il comunicato ufficiale

Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024 con l’attaccante Pasquale Maiorino. Il calciatore tarantino nella stagione scorsa ha collezionato 32 presenze, 12 gol e 8 assist in biancazzurro. La società augura a Pasquale le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra.