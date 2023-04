Virtus Francavilla, ripartire contro il Picerno per inseguire l'obiettivo playoff

Imperativo ripartenza dopo la sconfitta per mano della corazzata Catanzaro, per acciuffare un posto in vista dei prossimi playoff. La Virtus Francavilla deve ritrovare i tre punti nel match di domenica 16 aprile contro il Picerno (Nuovarredo Arena, ore 17:30) in modo da essere in gioco per il tanto desiderato obbiettivo: non sarà una gara semplice, visto che i rossoblù si sono rivelati come una delle rivelazioni assolute del girone C, essendo quinti con 56 punti a referto e matematicamente ancora in corsa per il terzo posto.

I biancazzurri devono vincere, anche perché al netto di una classifica davvero corta non sono più ammessi passi falsi per accedere alla postseason. La Virtus Francavilla al momento è decima in classifica a 45 punti, e dietro molte squadre sono in lizza. Juve Stabia, Taranto, Avellino, Giugliano e Turris sono lì e, contando Latina e Potenza che hanno rispettivamente 46 e 45 punti, tutto può ancora succedere. Insomma, la Virtus Francavilla è chiamata a reagire per ritrovare il sorriso e regalarsi una gioia in questo finale di stagione regolare.