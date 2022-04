Virtus Francavilla, operazione riscatto contro il Monterosi: out Prezioso, tocca a Franco

Serie C Girone C

Dopo il rocambolesco pareggio casalingo per 4-4 subito in rimonta col Campobasso, la Virtus Francavilla è già proiettata verso il prossimo impegno, quello di domenica 10 aprile sul campo del Monterosi (allo stadio Rocchi, ore 14:30). I biancazzurri vogliono ritornare finalmente al successo e lasciarsi alle spalle un periodo delicato, dove nelle ultime cinque partite sono stati raccolti soltanto tre punti, derivanti dai pareggi contro Paganese, Latina e Campobasso e contando le sconfitte contro Bari e Picerno.

Il 3-4-3 sarà lo schieramento iniziale della Virtus Francavilla, che non potrà disporre di una pedina fondamentale per il centrocampo: sarà assente per squalifica Mario Prezioso, ammonito nella gara di domenica scorsa. Al suo posto toccherà a Domenico Franco, subentrato a gara in corso negli ultimi due match; il classe 1992 andrà ad affiancare in mediana Marco Toscano.