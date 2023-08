Cambio in dirigenza nella Virtus Francavilla: saluta Fracchiolla, andrà al Lecco. Mercato in mano ad Antonazzo

Serie C Girone C

Dopo poco più di una stagione finisce la seconda avventura di Domenico Fracchiolla nella dirigenza della Virtus Francavilla. L'ormai ex direttore generale biancazzurro farà ritorno al Lecco, appena ammesso in Serie B: l'opportunità è nata in questi ultimi giorni, con Fracchiolla che ha accettato la proposta del club lombardo intraprendendo un'avventura in cadetteria; il presidente Antonio Magrì ha dato il suo benestare all'operazione e nella mattinata di oggi è arrivata anche la risoluzione del contratto tra le parti.

Chiuso dunque l'altro capitolo del classe 1984 nella Città degli Imperiali, dopo quello maturato dal 2017 al dicembre del 2018. La Virtus Francavilla non intende introdurre una nuova figura nell'organigramma, poiché ha deciso di affidare i poteri dell'area sportiva al direttore sportivo Angelo Antonazzo, che aveva già operato in solitaria dal marzo 2021 a maggio 2022, prima del ritorno dello stesso Fracchiolla.

Angelo Antonazzo.

Virtus Francavilla, la situazione attuale del mercato.

A proposito dell'asse tra Lecco e Francavilla Fontana, nei rossimi giorni potrebbe riaprirsi la trattativa che vedrebbe il difensore Alessandro Caporale, uno dei volti storici della Virtus, approdare in bluceleste: in precedenza era concreto l'interessamento del classe 1995 (appetito anche da un altro club di B) ma l'affare si era congelato per via del destino incerto della squadra del patron Paolo Di Nunno. Possibile che vengano riaperti i dialoghi, la Virtus potrebbe ascoltare una proposta importante.

La Virtus Francavilla comunque è al lavoro su diversi fronti, a cominciare da quello relativo al portiere. Dopo l'ingaggio in prestito dal Benevento di Igor Lucatelli, arriverà un profilo over: i nomi sul tavolo sono quelli di Miguel Angel Martinez (svincolato), Francesco Forte, in forza al Monterosi e Umberto Saracco dell'Audace Cerignola. Per la difesa sarebbe viva la strada che porterebbe all'esperto classe 1989 Pasquale Fazio, fresco di promozione in B con il Catanzaro. Contestualmente bisognerà lavorare a qualche cessione, come quelle potenziali di Francesco Giorno e Joseph Ekuban, in modo da accogliere nuovi elementi alla corte di Alberto Villa.