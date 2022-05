Virtus Francavilla, ci siamo: tutto pronto per il ritorno di Antonio Calabro

Serie C Girone C

Il ritorno di Antonio Calabro alla Virtus Francavilla è ormai vicinissimo, questione solo di tempo. Come avevamo già anticipato nella giornata di ieri, il suo nome per la successione di Roberto Taurino ha preso sempre più quota e alla fine quella che, nelle fasi iniziali del casting, pareva una suggestione ora si sta concretizzando:la dirigenza biancazzurra e il tecnico salentino, reduce dall'avventura al Catanzaro durata dall'estate 2020 a novembre 2021, avrebbero trovato l'intesa per un contratto biennale. Sciolte le riserve dunque, Antonio Calabro si appresta a tornare nella CIttà degli Imperiali dopo la trionfante esperienza dal 2014 al 2017, dove ha vinto praticamente tutto e portato la squadra alla storica promozione in Serie C.