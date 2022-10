Virtus Francavilla, sabato arriva il Latina: il precedente alla Nuovarredo Arena sorride ai biancazzurri

Serie C Girone C

Virtus Francavilla all'esame Latina. Sabato 15 ottobre, alla Nuovarredo Arena, arriverà la formazione laziale per il match dell'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17:30. Reduci dalla sconfitta contro il Giugliano, la terza di fila in trasferta, i biancazzurri puntano a tornare a fare punti tra le mura del proprio stadio, che in questa parte di torneo ha fruttato tre vittorie.

Nella passata stagione, nel primo confronto fra le due formazioni (alla tredicesima giornata, il 7 novembre 2021), la Virtus Francavilla ebbe la meglio per 2-1. Ad andare in vantaggio furono gli ospiti grazie ad Emanuel Ercolano al 17'; poi la rimonta dei padroni di casa con il centro di Pasquale Maiorino (26') e il sigillo di Joseph Ekuban al 58'.