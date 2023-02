Virtus Francavilla, sabato c'è la sfida all'Avellino: il bilancio dei precedenti al Partenio-Lombardi

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

La Virtus Francavilla vuole riprendere la propria corsa dopo la bruciante e immeritata sconfitta maturata contro il Crotone: sabato 25 febbraio i biancazzurri saranno di scena allo stadio Partenio-Lombardi per affrontare l'Avellino (calcio d'inizio alle ore 14:30). Una sfida complicata, sia per la caratura dell'avversario sia guaradando al rendimento raccolto finora in trasferta dalla Virtus: 3 pareggi e 11 sconfitte. Servirà sfoderare un'altra grande prestazione come quella di domenica scorsa per spezzare il tabù e sbloccarsi finalmente anche al di fuori della Nuovarredo Arena.

Tutti i precedenti disputati in Campania al momento sono terminati curiosamente 1-0: l'Avellino ha trionfato per due volte, nel 2021/2022 fu Luca Gagliano a siglare il gol decisivo nella partita giocata il 9 ottobre 2022 (ottava giornata); a dicedere invece la sfida del 2020/2021 fu Riccardo Maniero (era il 28 marzo 2021, alla trentatreesima giornata di campionato). La Virtus Francavilla trovò invece il blitz in precedenza, grazie al colpo di testa di Leonardo Perez che sancì la vittoria per i pugliesi, nella sesta giornata della stagione regolare 2019/2020 (25 settembre 2019).